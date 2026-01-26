Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве
Нагатинский суд Москвы отправил в СИЗО до 24 марта Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире. Об этом сообщает РИА Новости.
Следствие установило, что 24 января на юге Москвы женщина, отказавшись воспитывать своего пятилетнего сына, заперла его в ванной и начала душить поясом от халата, погрузив под воду. Убедившись в отсутствии признаков жизни у ребёнка, она сообщила об этом в полицию.
Убийце предъявили обвинение в убийстве, которое она признала. По информации столичного главка СК, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Против своего ареста женщина не возражала.
