Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве

26 января 2026, 18:10

Суд отправил в СИЗО мать ребенка, которого нашли удушенным в квартире в Москве

Фото: iStock/OlFedv

Нагатинский суд Москвы отправил в СИЗО до 24 марта Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире. Об этом сообщает РИА Новости.