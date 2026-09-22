Братскую могилу с телами умерших в пандемию COVID-19 нашли в Румынии
На муниципальном кладбище в румынском городе Слатина (юг страны) нашли братскую могилу, в которой находились останки десятков людей, скончавшихся во время пандемии COVID‑19. Об этом информирует портал news.ro, отмечая, что обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Мэр Слатины Марио де Меццо рассказал, что в ходе раскопок эксперты обнаружили сотни человеческих костей. Кроме того, там находились мешки с телами, которые не успели разложиться с периода пандемии коронавируса. По словам градоначальника, способ захоронения останков выглядит нетипично, что даёт основания предполагать наличие криминального следа.
Де Меццо раскритиковал правоохранительные органы за темпы расследования. Он сообщил об инциденте ещё 3 сентября, однако к настоящему моменту по делу так и не появилось ни одного подозреваемого, уточняет издание.
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