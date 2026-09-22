Братскую могилу с телами умерших в пандемию COVID-19 нашли в Румынии

22 сентября 2026, 04:59

Фото: iStock/Victor Golmer

На муниципальном кладбище в румынском городе Слатина (юг страны) нашли братскую могилу, в которой находились останки десятков людей, скончавшихся во время пандемии COVID‑19. Об этом информирует портал news.ro, отмечая, что обстоятельства случившегося выясняет полиция.