Жительнице Канады провели эвтаназию без согласия и вопреки её религиозным убеждениям
В Канаде в доме престарелых скончалась 83‑летняя женщина. Её подвергли процедуре эвтаназии в рамках «системы помощи умирающим» без её согласия, сообщает Daily Mail.
У пенсионерки диагностировали рак желудка, также у неё наблюдались когнитивные нарушения. При этом на протяжении жизни она из религиозных соображений категорически выступала против эвтаназии.
Процедуру провели в отсутствие внучки, которая являлась доверенным лицом пациентки. Персонал учреждения обосновал свои действия ухудшением состояния женщины.
По утверждению внучки, при проведении процедуры специалисты допустили серьёзные нарушения. В частности, медсестра установила пациентке катетер ещё до прихода врача без согласия на начало процедуры. Родственники после смерти женщины не смогли получить документы, которые подтверждали бы, что она добровольно согласилась на эвтаназию.
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