Жительнице Канады провели эвтаназию без согласия и вопреки её религиозным убеждениям

22 сентября 2026, 04:37

Жительницу Канады лишили жизни без согласия в рамках «системы помощи умирающим»

Фото: iStock/sittithat tangwitthayaphum

В Канаде в доме престарелых скончалась 83‑летняя женщина. Её подвергли процедуре эвтаназии в рамках «системы помощи умирающим» без её согласия, сообщает Daily Mail.