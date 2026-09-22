Обвиняемого в терроризме россиянина задержали в Греции
В греческом городе Игуменица задержали россиянина, находящегося в розыске по обвинениям в причастности к терроризму. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, 39‑летний мужчина намеревался сесть на паром в международном порту, предъявив поддельный документ. В ходе проверки правоохранители установили, что российские власти разыскивают его в связи с участием в террористической организации и делами о терроризме.
Также известно, что Германия включила этого человека в перечень лиц, которым запрещён въезд и пребывание в Шенгенской зоне. Задержание провели сотрудники портовой полиции, после чего мужчину передали в распоряжение прокуратуры. Детали о личности задержанного и конкретном уголовном деле в России пока не раскрываются.
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