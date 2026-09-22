Достижения.рф

Обвиняемого в терроризме россиянина задержали в Греции

Фото: iStock/Yingko

В греческом городе Игуменица задержали россиянина, находящегося в розыске по обвинениям в причастности к терроризму. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.



По данным издания, 39‑летний мужчина намеревался сесть на паром в международном порту, предъявив поддельный документ. В ходе проверки правоохранители установили, что российские власти разыскивают его в связи с участием в террористической организации и делами о терроризме.

Также известно, что Германия включила этого человека в перечень лиц, которым запрещён въезд и пребывание в Шенгенской зоне. Задержание провели сотрудники портовой полиции, после чего мужчину передали в распоряжение прокуратуры. Детали о личности задержанного и конкретном уголовном деле в России пока не раскрываются.

Александр Огарёв

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