В Москве у сотрудника магазина Eurospar руку засосало в мясорубку
В Москве сотрудник магазина Eurospar попал в происшествие: его руку засосало в мясорубку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Несчастный случай произошёл с 25-летним работником супермаркета на улице Авиаторов. Мужчина работал в мясном цехе. В какой-то момент перчатку засосало внутрь мясорубки, а затем затянуло почти всю руку.
Технику оперативно отключили, однако освободить руку пока не удаётся. Сейчас сотрудники экстренных служб разбирают мясорубку, чтобы спасти потерпевшего. На месте работают спасатели и медики. Они оценивают состояние пострадавшего и принимают меры, чтобы как можно быстрее освободить его руку. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
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