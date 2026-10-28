На Таймыре дорожный рабочий чудом выжил после нападения белого медведя
На Таймыре дорожный рабочий чудом выжил после нападения белого медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Хищник атаковал 23-летнего Дмитрия, когда тот вышел прогуляться на берег недалеко от нефтетерминала «Бухта Север». Зверь разорвал одежду мужчины, повредил плечи и кисти рук, а также содрал кожу на голове, оставив глубокие раны.
Несмотря на это, Дмитрий выжил — местные жители затащили его в ближайшую бытовку. Фельдшер добирался до пострадавшего в сопровождении охраны, поскольку медведь бродил в 50 метрах от укрытия. Госпитализировали пострадавшего только на следующий день: из-за метеоусловий вертолёт санавиации смог добраться до него лишь утром.
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