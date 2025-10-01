Достижения.рф

В Химках пьяный водитель на «Лексусе» врезался в забор детского сада

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Химках водитель наехал на забор детского сада. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.



Инцидент произошёл 1 октября на улице Мира в микрорайоне Подрезково. Мужчина 1966 года рождения не справился с управлением автомобиля «Лексус» и врезался в ограждение. Пострадавших в результате происшествия нет.

Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его составили протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии на трассе Тюмень-Омск, где три человека погибли в лобовом столкновении с фурой.

