В Химках пьяный водитель на «Лексусе» врезался в забор детского сада
В Химках водитель наехал на забор детского сада. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошёл 1 октября на улице Мира в микрорайоне Подрезково. Мужчина 1966 года рождения не справился с управлением автомобиля «Лексус» и врезался в ограждение. Пострадавших в результате происшествия нет.
Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его составили протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Обстоятельства случившегося выясняют.
