Девушка «внезапно» родила и выбросила ребёнка в окно

01 октября 2025, 18:44

Полиция Австрии расследует гибель новорожденного, выброшенного из окна

Фото: Istock/globalmoments

В Австрии жительница Граца родила мальчика и выбросила его в окно. Женщина утверждает, что не знала о беременности. Об этом информирует Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранительные органы.





30 сентября сосед девушки обнаружил тело новорожденного на крыше автомобильного навеса рядом с домом и вызвал полицию. Стражи порядка быстро установили личность матери.



Женщина пояснила, что не подозревала о беременности и «удивилась» начавшимся родам. По её словам, мальчик родился ночью, после чего она выкинула его из окна.

«Женщина признала свою вину, но утверждает, что не осознавала своей беременности и не заметила изменений в своём организме», — сообщил представитель правоохранительных органов.