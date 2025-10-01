Достижения.рф

Девушка «внезапно» родила и выбросила ребёнка в окно

Полиция Австрии расследует гибель новорожденного, выброшенного из окна
Фото: Istock/globalmoments

В Австрии жительница Граца родила мальчика и выбросила его в окно. Женщина утверждает, что не знала о беременности. Об этом информирует Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранительные органы.



30 сентября сосед девушки обнаружил тело новорожденного на крыше автомобильного навеса рядом с домом и вызвал полицию. Стражи порядка быстро установили личность матери.

Женщина пояснила, что не подозревала о беременности и «удивилась» начавшимся родам. По её словам, мальчик родился ночью, после чего она выкинула его из окна.

«Женщина признала свою вину, но утверждает, что не осознавала своей беременности и не заметила изменений в своём организме», — сообщил представитель правоохранительных органов.
Тело ребёнка передали на экспертизу. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте в Ярославской области, где пьяная мать выкинула младенца из окна.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0