Братья из России торговали поддельными таблетками в даркнете и попались в США

04 сентября 2026, 07:15

SHOT: Двух братьев из РФ задержали в США за продажу поддельных таблеток в даркнете

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В США задержали двух братьев из России, которые торговали поддельными таблетками через даркнет. Им грозит до двадцати лет тюрьмы, передает Telegram-канал SHOT.