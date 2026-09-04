Братья из России торговали поддельными таблетками в даркнете и попались в США
В США задержали двух братьев из России, которые торговали поддельными таблетками через даркнет. Им грозит до двадцати лет тюрьмы, передает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл во Флориде, где американские власти арестовали 35-летнего Владислава Чернышова (натурализованный гражданин США) и его 30-летнего брата Станислава, который остаётся гражданином РФ. Мужчин обвиняют в организации продажи поддельных препаратов, имитировавших опасные синтетические наркотики.
Расследование началось после того, как в 2023 году в Вирджинии зафиксировали смертельную передозировку, связанную с покупкой таблеток через даркнет. В 2026 году с аккаунтами братьев связали около 2470 почтовых отправлений, охвативших 49 американских штатов и Вашингтон, округ Колумбия. По предварительным сведениям, через три теневые платформы фигуранты могли реализовать десятки тысяч поддельных таблеток. Если вина братьев будет доказана, им грозит как минимум двадцать лет лишения свободы.
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