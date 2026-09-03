На Кипре число погибших при крушении катамарана Filo Jet с 267 людьми на борту возросло

03 сентября 2026, 23:54

На Кипре число погибших при крушении катамарана Filo Jet достигло десяти человек

Фото: iStock/NiseriN

Число погибших в результате крушения катамарана Filo Jet у северного побережья Кипра достигло десяти человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, его слова приводит газета Cyprus Mail.