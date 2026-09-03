На Кипре число погибших при крушении катамарана Filo Jet с 267 людьми на борту возросло
Число погибших в результате крушения катамарана Filo Jet у северного побережья Кипра достигло десяти человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, его слова приводит газета Cyprus Mail.
Заявление прозвучало по итогам поездки Йылмаза на север острова. По сведениям турецкого политика, с затонувшего судна извлекли и подняли на поверхность тело ещё одного человека. В настоящий момент продолжается процедура опознания, после завершения которой личность погибшего будет названа официально.
Напомним, что скоростной паром Filo Jet перевернулся у берегов Кипра 30 августа. По уточненной информации, на борту находились 267 человек: 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Судно следовало по маршруту Кирения — турецкий Ташуджу. После выхода из порта экипаж обнаружил поступление воды в носовую часть, однако вовремя вернуть Filo Jet к берегу капитан не успел, и катамаран опрокинулся.
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