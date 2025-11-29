Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по приказу отца
В Нидерландах начался суд над двумя молодыми людьми 23 и 25 лет, убившими собственную 18-летнюю сестру. Об этом пишет газета Daily Mail.
По версии следствия, братья связали девушку скотчем и утопили в болоте. Поводом стали ее отношения, которые семья сочла неприемлемыми, и отказ от традиционного образа жизни. Отец подсудимых, приказавший им совершить преступление, скрывается на территории Сирии.
Издание отмечает, что до этого жертва состояла на учете в полиции как лицо, нуждающееся в защите, но охранные меры по неясной причине отменили незадолго до ее смерти. Обвиняемые отрицают свою причастность, хотя прокуратура располагает доказательствами.
