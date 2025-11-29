Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по приказу отца

29 ноября 2025, 12:02

В Нидерландах осудят братьев, которые связали сестру скотчем и утопили в болоте

Фото: iStock/Nastco

В Нидерландах начался суд над двумя молодыми людьми 23 и 25 лет, убившими собственную 18-летнюю сестру. Об этом пишет газета Daily Mail.