Десятки подростков погибли в России из-за опасного увлечения
Двадцать подростков погибли с начала 2025 года в России из-за сниффинга. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Например, один из таких случаев зафиксировали 21 ноября в Усть-Камчатке Пермского края. Там двое подростков — 15-летний мальчик и его друг —вдыхали пары газа из баллона на скамейке в парке. Когда их заметили взрослые, школьники бросились бежать — они боялись, что об их увлечении узнают родители. В какой-то момент один из них остановился, потерял сознание и скончался.
Еще одна трагедия случилась 25 ноября в Новочеркасске Ростовской области. Несколько 14-летних подростков занимались сниффингом в заброшенном здании бывшего ПТУ. Внезапно одной из девочек стало плохо, врачи спасти ее не смогли.
Подобные инциденты также происходили во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской и Липецкой областях, в Краснодарском и Приморском краях, Ненецком автономном округе и на Алтае. Десять человек пострадали от отравления.
Читайте также: