Десятки подростков погибли в России из-за опасного увлечения

29 ноября 2025, 11:41

SHOT: 20 подростков погибли с начала 2025 года в России из-за сниффинга

Фото: iStock/andriano_cz

Двадцать подростков погибли с начала 2025 года в России из-за сниффинга. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.