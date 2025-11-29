Минимум десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19 в США

29 ноября 2025, 08:59

Фото: iStock/Inside Creative House

Минимум десять детей погибли из-за прививки от коронавируса в США. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).