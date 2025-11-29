Минимум десять детей погибли из-за вакцины от COVID-19 в США
Минимум десять детей погибли из-за прививки от коронавируса в США. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Непосредственной причиной смерти называют воспаление сердечной мышцы. Производитель вакцин, возраст юных пациентов и другие подробности не уточняются.
Президент Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса. По его мнению, общество имеет право знать правду.
Ранее сообщалось, что вирус птичьего гриппа может стать причиной новой пандемии, которая окажется более опасной для человечества, чем COVID-19.
