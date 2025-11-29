Выросло число погибших от оползней и наводнений в Индонезии

29 ноября 2025, 06:42

Число погибших от оползней и наводнений в Индонезии увеличилось до 174 человек

Фото: istockphoto / Tim Pennington

Наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра унесли жизни 174 человек. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).