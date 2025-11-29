Выросло число погибших от оползней и наводнений в Индонезии
Наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра унесли жизни 174 человек. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).
Поисковые работы продолжаются, и судьба ещё 79 человек остаётся неизвестной. Также местные власти сообщали о 12 пострадавших.
Масштабные наводнения и оползни начались на острове в минувшую субботу из-за непрекращающихся проливных дождей. Стихийное бедствие затронуло провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.
Глава BNPB Сухарианто представил детальный отчёт о ситуации. По его словам, катастрофа привела к серьёзным проблемам с телекоммуникационной инфраструктурой, что существенно затруднило сбор и распространение информации с мест происшествия.
Для решения возникших проблем власти задействовали спутниковую систему Starlink. Это позволит улучшить координацию спасательных работ и обеспечит более эффективное взаимодействие всех служб, участвующих в ликвидации последствий стихийного бедствия, заявил Сухарианто.
