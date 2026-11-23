Бразилец зарубил бывшую девушку мачете на глазах у их четырехлетнего сына
Житель Бразилии расправился с бывшей возлюбленной с помощью мачете, а свидетелем этого стал их четырехлетний сын. После убийства мужчина напал и на 13-летнюю сестру погибшей. Об это сообщило издание Jornal Razao со ссылкой на военную полицию штата Санта-Катарина.
Трагедия произошла ночью в районе Эфапи города Шапеко. Как установили правоохранители, 21-летняя Витория Стефани де Соуза Станен хотела расстаться с 33-летним Марселу Антунисом да Розой, но тот отказывался смириться с разрывом. Накануне пара поссорилась, и мужчина, собрав вещи, ушел из дома. Ночью девушка пошла к подругам, а перед возвращением написала матери, что скоро вернется. Едва она переступила порог, как бывший возлюбленный бросился на нее с мачете.
Увидели это четырехлетний сын пары и 13-летняя сестра Витории. Девочка позвала отца, но нападавший догнал ее и пригрозил убить. По информации полиции, подросток умоляла оставить ей жизнь, говоря, что должна заботиться о племяннике. В момент, когда она отвернулась, мужчина ударил ее боковой стороной мачете по затылку. Девочка упала и получила ссадины.
Затем преступник вернулся к бывшей девушке и нанес ей еще несколько ударов. От ран Витория скончалась на месте. Мужчина уехал на машине погибшей, но вскоре его задержала полиция.
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