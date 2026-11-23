23 ноября 2026, 18:10

Фото: iStock/A_N

Житель Бразилии расправился с бывшей возлюбленной с помощью мачете, а свидетелем этого стал их четырехлетний сын. После убийства мужчина напал и на 13-летнюю сестру погибшей. Об это сообщило издание Jornal Razao со ссылкой на военную полицию штата Санта-Катарина.