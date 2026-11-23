23 ноября 2026, 17:20

Основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» погибли в ДТП в Чили

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в страшном ДТП в Чили. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.