Основатели «Четырех лап» погибли в автокатастрофе
Основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в страшном ДТП в Чили. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 67-летние супруги скончались на месте до прибытия скорой помощи. Они путешествовали по стране, когда их микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибшие — родители предпринимателя Дмитрия Цыпина, которому по наследству перешла федеральная сеть зоомагазинов.
Напомним, трагедия произошла на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte в районе Эстансия Сан-Херонимо в регионе Магальянес. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус с российскими туристами. Помимо Цыпиных, еще четыре человека из микроавтобусе получили серьезные травмы. В настоящий момент их жизни вне опасности.
В результате аварии также пострадал водитель грузовика. Сейчас дорожные полицейские проводят экспертизы, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства столкновения.
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