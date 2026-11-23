Отдых на пляже закончился для мужчины страшной смертью
С отдыхающим расправились прямо на пляже в мексиканском городе Масатлан. Об этом сообщило издание Noroeste.
Трагедия произошла днем 21 ноября в северной части Золотой зоны. Мужчина сидел на пластиковом стуле, когда к нему подошли неизвестные и открыли огонь. Как уточняется в материале, после нескольких выстрелов он «остался лежать бездыханным на песке».
Часть береговой линии оцепили силовики. Сейчас они устанавливают личности подозреваемых в убийстве и их мотивы.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу на вечеринке в американском штате Калифорния. В результате один человек погиб, еще семеро пострадали, их всех госпитализировали. Всего на мероприятии присутствовало свыше 300 человек. Власти уточнили, что мероприятие было несанкционированным.
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