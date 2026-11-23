23 ноября 2026, 17:07

В Мексике неизвестные застрелили мужчину, отдыхавшего в кресле на пляже

Фото: iStock/Lichtwolke

С отдыхающим расправились прямо на пляже в мексиканском городе Масатлан. Об этом сообщило издание Noroeste.