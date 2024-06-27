МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров

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На строительном рынке на Рогачевском шоссе в Подмосковье произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по области.
«В 17:44 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дмитровский, деревня Бабаиха. Площадь пожара — 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. До этого в сети появились кадры возгорания, причины и подробности случившегося, а также масштаб ущерба пока неизвестны. Пламенем охвачены торговые ряды, оно раздувается ветром.
Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье арестовал на два месяца Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина в рамках дела о возгорании во Фрязино. Мужчина сам пришел к следователям, дав показания.
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