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МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров

27 июня 2024, 19:52
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

На строительном рынке на Рогачевском шоссе в Подмосковье произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по области.
«В 17:44 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дмитровский, деревня Бабаиха. Площадь пожара — 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. До этого в сети появились кадры возгорания, причины и подробности случившегося, а также масштаб ущерба пока неизвестны. Пламенем охвачены торговые ряды, оно раздувается ветром.


Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье арестовал на два месяца Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина в рамках дела о возгорании во Фрязино. Мужчина сам пришел к следователям, дав показания.

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#новости подмосковья
#пожар
Кличко сообщил о пожаре и взрыве на энергообъекте Киева
27 июня 2024, 20:11

Фото: istockphoto/O_Lypa

Взрыв с последующим пожаром произошел на киевском энергообъекте. Об этом сообщил в Telegram-канале градоначальник Виталий Кличко.
«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — говорится в публикации.

Позже чиновник добавил, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции в результате короткого замыкания, пожар локализован.

Украинские издания сообщили, что минувшей ночью в городе зафиксировали еще один взрыв. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз отмечал, что ВС РФ не наносит удары по соцучреждениям и жилым домам.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский недавно заявлял, что республика несет большие потери, поэтому власти не хотят затягивать с решением конфликта.

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Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения в Коми
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Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения в Коми
27 июня 2024, 19:26

Фото: istockphoto/denisgo

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда Воркута - Новороссийск на перегоне Инта-1 - Угольное в Коми завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады (РЖД приводит другие цифры). По последним данным, погибли трое, пострадали 10 человек.

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии. Работники аварийно-ремонтных бригад РЖД продолжают работы по восстановлению железнодорожного полотна. В настоящее время движение поездов на участке производится по одному пути.

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Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург
27 июня 2024, 19:15

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

14-летней девочке, пострадавшей при крушении поезда в Республике Коми, в дальнейшем может потребоваться пластическая операция. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии, рассказала подруга семьи.
По словам женщины, школьница с родителями ехала в поезде Воркута – Новороссийск в гости к ней. Сама она узнала о случившемся из соцсетей.
«Ребёнок был в шоке, без сознания. Сейчас они в Сыктывкаре в больнице. Девочка в реанимации в тяжёлом состоянии. Значительных переломов нет, все органы целы. Сотрясение, очень сильное повреждение мягких тканей – полбедра стёсано, просто оторвано», – сообщила женщина «Известиям».
Как рассказала мать пострадавшей своей подруге, в момент ЧП ребёнок вылетел из окна. Его долго не могли найти, но позднее отцу удалось обнаружить дочь. Она сидела на рельсах в состоянии шока и после этого потеряла сознание.

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#железная дорога
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Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала, как узнала о смерти супруга
27 июня 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Супруга мужчины, погибшего при крушении поезда в Республике Коми, Натальи Даневич узнала о смерти мужа на вокзале. По словам женщины, он должен был прибыть туда раньше и ждать её. Однако, приехав на вокзал, Наталья не дозвонилась до супруга. К ней подошёл охранник и посоветовал почитать новости.
«Я поняла, что, возможно, это тот поезд. Искала информацию, но люди сами начали звонить. Попросили описать мужа, я сказала, и они подтвердили», – рассказала она «Известиям».
Жена погибшего рассказала, что муж учился в Воркуте и возвращался после сессии. Они должны были вместе отправиться в путешествие в Краснодарский край.

У пары трое детей. Наталья призналась, что не знает, как расскажет им о случившемся.

Ранее сообщалось, что девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Погибли два человека. Госпитализированы восемь пострадавших. 14-летняя девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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#поезд
#смерть
#железная дорога
#вокзал
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Судом арестован замгендиректора фирмы, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязино
27 июня 2024, 18:27

Фото: istockphoto/artisteer

Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре во Фрязино арестовал суд в Московской области. Об этом гласит судебное постановление от 27 июня. Фомин будет под стражей два месяца. По данным источников, мужчина сам явился к следователям с документами фирмы и дал показания. Также известно, что по договору «Исприн» не отвечает за здание в подмосковном Фрязино.
Мать фигуранта заявляла, что сын занимался юридическими вопросами в компании, а еще его «просили вести дела» фирмы. Также, по ее словам, за пожарную безопасность отвечали другие люди.

О пожаре во Фрязино стало известно 24 июня, в результате возгорания обрушились перекрытия. Его площадь составила порядка пяти тысяч квадратных метров. Огонь ликвидировали 25 июня. Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия унесла жизни восьми человек.

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#фрязино
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На Сахалине сиделка издевалась над пожилой женщиной-инвалидом
27 июня 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Сахалинской области выясняют подробности ситуации с сиделкой в Южно-Сахалинске. Та издевалась над пожилой женщиной-инвалидом, за которой должна была присматривать.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Перед этим в местных СМИ и пабликах появилась запись с домашней камеры видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как сиделка издевается над пенсионеркой: не даёт женщине встать с постели, кидает её на матрас, заламывает руки, кричит на подопечную и громко молится, чтобы изгнать из неё злых духов.

Видеоматериалы редакциям предоставил 68-летний сын старушки, инвалида первой группы, который нанял сиделку, чтобы она ухаживала за матерью, предупредив ту, что в комнате установлена камера. Когда он увидел, как сиделка относится к пенсионерке, он поговорил с ней, но беседа результата не возымела. Тогда мужчина обратился в полицию.

Правоохранители организовали проверку в отношении действий сиделки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#пенсионерка
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Участник СВО из Казани получил условный срок за подрыв гранаты во дворе
27 июня 2024, 17:25

Фото: Istockphoto / Wavebreakmedia

Военнослужащий из Казани получил три года условно за подрыв имитационной гранаты во дворе жилого дома.
Об этом говорится в приговоре Казанского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Мужчину обвиняли по статье «Хулиганство».
«В сентябре прошлого года в СМИ появилось видео, на котором пьяный военный Кирилл Шульга решил развлечь игравших у подъезда детей и предложил одному достать чеку из гранаты. После отказа ребёнка и криков соседей он сам выдернул чеку и кинул гранату в сторону», – напоминает издание.
Свою вину Шульга не признал, а заявил, что хотел испытать купленную в местном гранату, предупредив окружающих о безопасности. Жительница дома в тот же день обратилась в полицию. На суде она заявила, что она сама и её ребёнок получили психологическую травму.

В приговоре указано, что Шульга прошел судебно-психиатрическую экспертизу. У него обнаружили признаки психических и поведенческих расстройств. Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре, поскольку у мужчины не было злого умысла.

Суд учёл, что Шульга является участником боевых действий и спецоперации, а также его желание продолжить службу.

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Россиянин с галлюцинациями дважды хотел покинуть летящий в Минводы самолёт

Стала известна причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Девушка, которая пропала после схода вагонов в Коми, найдена мертвой
#казань
#военные
#сво
#спецоперация
#приговор
#суд
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#двор
#дети
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Россиянин с галлюцинациями дважды хотел покинуть летящий в Минводы самолет
27 июня 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Fabian Gysel

Пассажир одной из российских авиакомпаний, испытывающий галлюцинации, дважды хотел выпрыгнуть из летящего самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел в Airbus A319, выполнявшем рейс «Красноярск-Минводы». Во время полета мужчина был чем-то обеспокоен, поэтому побежал в переднюю часть салона, чтобы найти пилота. Россиянин Вадим Р. сообщил персоналу, что он срочно должен переговорить с командиром экипажа, а также покинуть воздушное судно, а затем решил открыть дверь.

Буйного пассажира остановили и узнали, что тот якобы увидел истребители и вертолеты, якобы преследовавшие самолет. Также он обвинил бортпроводников в том, что они скрывают отсутствие одного двигателя у воздушного судна. Кроме того, он спросил, видит ли кто-то зеленого мальчика или слышит ли детский плач.

Путешественника пришлось «сковать» ремнями и усадить в последнем ряду эконома. По прилету беспокойного пассажира передали правоохранителям.

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#россия
#самолет
#рейсы
#полиция
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Стала известна причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре
Друзья: разбившаяся в BMW в Краснодаре пара часто ругалась из-за темы отцовства
27 июня 2024, 16:06

Фото: IStock/Waynerd

Подруга водителя машины, которая вылетела с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, рассказала, что погибшие часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила. Об этом информирует РИА Новости.
Автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре днем 25 июня. Находившиеся в машине водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын скончались на месте от полученных травм. Женщина была замужем за другим, но беременна от Аракельяна.

Собеседница агентства рассказала, что Рафаэл и Екатерина хотели делать тест на отцовство при рождении ребенка. Аракельян был её любовником. Муж часто «палил» их, но ничего не делал, добавила она.

«Рафаэл не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость», — уточнила подруга.

По словам девушки, он не убийца. И не стал бы намеренно уносить детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка.

Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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