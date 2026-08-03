Бразильский марафонец пропал, его нашли через полтора месяца

03 августа 2026, 20:15

ESPN: Бразильского марафонца Феррейру нашли живым 44 дня спустя после пропажи

Фото: istockphoto/sportpoint

В Сан-Паулу обнаружили 28-летнего бразильского бегуна Даниэля Феррейра, рекордсмена Южной Америки в марафоне. Спортсмен пропал 19 июня, и его поиски длились более месяца. Атлета нашли в восточной части мегаполиса благодаря бдительности прохожего, который узнал его по ориентировке, опубликованной в соцсетях, сообщает ESPN,