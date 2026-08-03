Бразильский марафонец пропал, его нашли через полтора месяца
В Сан-Паулу обнаружили 28-летнего бразильского бегуна Даниэля Феррейра, рекордсмена Южной Америки в марафоне. Спортсмен пропал 19 июня, и его поиски длились более месяца. Атлета нашли в восточной части мегаполиса благодаря бдительности прохожего, который узнал его по ориентировке, опубликованной в соцсетях, сообщает ESPN,
После обнаружения Феррейра встретился с матерью в полицейском участке. По данным правоохранительных органов, его физическое состояние оценивается как удовлетворительное. Причину ухода из дома спортсмен объяснил личными проблемами, не вдаваясь в подробности. Ранее его мать, Валдирене Паула, информировала общественность о том, что у сына имеются психические расстройства, и он покинул дом, имея при себе лишь черный рюкзак.
Феррейра выступал за сборную Бразилии на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В апреле 2022 года он установил континентальный рекорд на Сеульском марафоне, финишировав с результатом два часа четыре минуты 51 секунда.
В последнее время карьеру спортсмена омрачил допинговый скандал. В 2024 году в его допинг-пробе обнаружили следы анаболических стероидов (дростанолон, метенолон и нандролон). В мае 2025 года дисциплинарный комитет отстранил Феррейру от соревнований на пять лет — начиная с 15 июля 2024 года, а также аннулировал все его результаты, показанные после 4 июля 2024 года.
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