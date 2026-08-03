В Дагестане пропали двое туристов на горе Шалбуздаг

03 августа 2026, 11:29

МЧС нашли пропавших около горы Шалбуздаг в Дагестане мужчину и женщину

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Дагестане успешно завершилась поисково-спасательная операция на горе Шалбуздаг. Двоих туристов, пропавших накануне, обнаружили живыми и здоровыми.