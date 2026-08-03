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В Дагестане пропали двое туристов на горе Шалбуздаг

МЧС нашли пропавших около горы Шалбуздаг в Дагестане мужчину и женщину
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Дагестане успешно завершилась поисково-спасательная операция на горе Шалбуздаг. Двоих туристов, пропавших накануне, обнаружили живыми и здоровыми.



Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, состояние найденных мужчины 1990 года рождения и женщины 1993 года рождения оценивается как удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждались.

Инцидент произошел в воскресенье, когда в экстренные службы поступил сигнал о том, что двое путешественников не выходят на связь в районе горы. На поиски незамедлительно выдвинулась спасательная группа, однако с наступлением темноты работу пришлось приостановить.

Утром в понедельник розыскные мероприятия возобновились. Благодаря оперативным действиям спасателей туристов удалось найти в кратчайшие сроки.

Никита Кротов

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