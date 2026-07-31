Десять туристов пропали при восходе на гору в Непале

31 июля 2026, 05:21

Фото: iStock/yanik88

На горе Броуд‑Пик (8051 м) в Центральной Азии после схода лавины пропали без вести десять альпинистов. В составе группы — известный на весь мир скалолаз и популярный блогер Нирмал Пурджа (Nimsdai) с 2,2 миллиона подписчиков в соцсетях.