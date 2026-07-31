Десять туристов пропали при восходе на гору в Непале
На горе Броуд‑Пик (8051 м) в Центральной Азии после схода лавины пропали без вести десять альпинистов. В составе группы — известный на весь мир скалолаз и популярный блогер Нирмал Пурджа (Nimsdai) с 2,2 миллиона подписчиков в соцсетях.
По информации издания SHOT, экспедиция объединила спортсменов из разных государств — США, Китая, Пакистана, Омана и Непала. Руководил группой опытный Nimsdai. Альпинисты пытались покорить «восьмитысячник», но днём накануне на склоне сошла мощная лавина, после чего команда перестала выходить на связь.
Сейчас спасатели ведут поиски пропавших, официальной информации об их местонахождении пока нет. Сегодня к месту происшествия должен вылететь вертолёт.
Нирмал Пурджа — прославленный непальский альпинист. В 2019 году он реализовал проект Project Possible, взойдя на все 14 вершин высотой более 8000 метров всего за шесть месяцев и шесть дней, установив тем самым мировой рекорд. Пурджа активно продвигает альпинизм через свой блог, а о его рекорде стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм 14 Peaks: Nothing Is Impossible.
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