Бразильский турист заманил 17-летнего парня в дом в Брайтоне и изнасиловал
В Великобритании произошел шокирующий инцидент. 38-летний бразильский турист Рафаэль Насименто заманил 17-летнего юношу в свой дом и изнасиловал его. Об этом сообщает Brighton and Hove News.
События разворачивались в августе 2025 года, но информация о преступлении появилась только в феврале 2026 года. Все началось, когда подросток сидел на скамейке. Насименто подошел к нему и спросил, где можно купить сигареты. После этого он завел разговор и предложил провести юношу к месту продажи. Однако вместо этого мужчина отвел его в свой дом, где совершил насилие.
Пострадавший сразу после инцидента обратился в полицию. Правоохранительные органы быстро арестовали подозреваемого. Судебные слушания уже прошли, приговор вынесут 17 апреля. Общество с тревогой ждет результатов дела и надеется на справедливость.
