Бразильский турист заманил 17-летнего парня в дом в Брайтоне и изнасиловал

06 февраля 2026, 14:54

Фото: iStock/simpson33

В Великобритании произошел шокирующий инцидент. 38-летний бразильский турист Рафаэль Насименто заманил 17-летнего юношу в свой дом и изнасиловал его. Об этом сообщает Brighton and Hove News.