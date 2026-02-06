Подросток грозился взорвать школу в Кировской области ради шутки
Подросток грозился взорвать школу в Кировской области, если 12-летняя девочка не сделает его администратором Telegram-канала. Как позже объяснил юноша, так он хотел пошутить.
По информации пресс-службы МВД по Кировской области, 12-летней девочке, которая вела Telegram-канал о школьных событиях, в мессенджере написал неизвестный. Он заявил, что намерен взорвать школу, если девочка не назначит его администратором канала.
Школьница сразу сообщила о произошедшем директору, после чего тот обратился в полицию. Сотрудники обследовали школу и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружили. Следственный отдел МО МВД России «Оричевский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.
Подозреваемым оказался 14-летний житель Липецкой области. Подросток пояснил полицейским, что хотел пошутить. Расследование продолжается. Юноше грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
