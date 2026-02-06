В Польше украинца приговорили к 25 годам колонии за насилие над ребенком
В польском Тарнобжеге суд приговорил украинца к 25 годам колонии за изнасилование 2,5-летнего ребенка своей знакомой. Об этом сообщает портал Onet.pl.
К тому же мать мальчика приговорили к 10 годам тюрьмы за пособничество и подстрекательство. Помимо этого, фигуранты обязаны выплатить пострадавшему ребёнку примерно 27 тысяч долларов.
Заседание прошло в закрытом формате. Как оказалось, во время издевательств ребенку причинили угрожающие жизни телесные повреждения. Приговор для злоумышленников вынесли окончательный. Пока не известно, подадут ли фигуранты апелляцию.
