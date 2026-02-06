В аэропорту Пхукета мужчина выронил из брюк кокаин и оказался под арестом
В аэропорту Пхукета задержали 46-летнего гражданина Франции Наджиба Афтата, который пытался пройти досмотр с наркотиками в кармане. Об этом сообщает The Bangkok Post.
5 февраля на полу аэропорта сотрудники полиции обнаружили 10 пакетиков кокаина, которые, как выяснили с помощью камер видеонаблюдения, выпали из брюк пассажира внутреннего рейса. Мужчину сразу арестовали.
Во время допроса француз признался, что потерял наркотики. При обыске его дома правоохранители нашли 13 пакетиков розового порошка общим весом 6,79 грамма и 9 пакетиков с 44 таблетками экстази. Расследование продолжается.
