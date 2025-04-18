Бразильянка поздравила семью бывшего с Пасхой, отравив ее шоколадным яйцом

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В Бразилии женщину арестовали после того, как она отправила пасхальные сладости семье экс-партнера, сообщила газета The Mirror.
Отмечалось, что курьер доставил шоколадное яйцо семье от анонимного отправителя.
Через некоторое время 32-летней Мириан Лире, матери семьи, позвонил неизвестный, интересовавшийся, получила ли она сладость. Женщина спросила у собеседника, кто был отправителем. Однако Мириан сказали, что она «знает, кто это».
После того как бразильцы попробовали лакомство, первым неважно почувствовал себя семилетний сын Лиры. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
Потом тревожные симптомы заметила уже и мать.
С идентичными симптомами госпитализировали 13-летнюю дочь Лиры.
После случившегося правоохранители задержали Жорделию Перейра Барбозу. Ранее она встречалась с главой семьи и, предположительно, решила отравить их с помощью пасхального яйца. Образцы сладости направили на исследования.
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«С любовью, Мириан Лире. Счастливой Пасхи», — гласила записка, находившаяся внутри посылки.
Через некоторое время 32-летней Мириан Лире, матери семьи, позвонил неизвестный, интересовавшийся, получила ли она сладость. Женщина спросила у собеседника, кто был отправителем. Однако Мириан сказали, что она «знает, кто это».
После того как бразильцы попробовали лакомство, первым неважно почувствовал себя семилетний сын Лиры. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
Потом тревожные симптомы заметила уже и мать.
«Ее руки начали багроветь, и она с трудом дышала, ее отправили в отделение интенсивной терапии больницы», — говорилось в публикации.
С идентичными симптомами госпитализировали 13-летнюю дочь Лиры.
После случившегося правоохранители задержали Жорделию Перейра Барбозу. Ранее она встречалась с главой семьи и, предположительно, решила отравить их с помощью пасхального яйца. Образцы сладости направили на исследования.
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Ольга Енгалычева