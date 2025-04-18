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Бразильянка поздравила семью бывшего с Пасхой, отравив ее шоколадным яйцом

В Бразилии женщина отравила семью бывшего шоколадным пасхальным яйцом
Фото: iStock/ margouillatphotos

Фото: iStock/ margouillatphotos

В Бразилии женщину арестовали после того, как она отправила пасхальные сладости семье экс-партнера, сообщила газета The Mirror.
Отмечалось, что курьер доставил шоколадное яйцо семье от анонимного отправителя.

«С любовью, Мириан Лире. Счастливой Пасхи», — гласила записка, находившаяся внутри посылки.

Через некоторое время 32-летней Мириан Лире, матери семьи, позвонил неизвестный, интересовавшийся, получила ли она сладость. Женщина спросила у собеседника, кто был отправителем. Однако Мириан сказали, что она «знает, кто это».

После того как бразильцы попробовали лакомство, первым неважно почувствовал себя семилетний сын Лиры. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Потом тревожные симптомы заметила уже и мать.

«Ее руки начали багроветь, и она с трудом дышала, ее отправили в отделение интенсивной терапии больницы», — говорилось в публикации.

С идентичными симптомами госпитализировали 13-летнюю дочь Лиры.

После случившегося правоохранители задержали Жорделию Перейра Барбозу. Ранее она встречалась с главой семьи и, предположительно, решила отравить их с помощью пасхального яйца. Образцы сладости направили на исследования.

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Пожар уничтожил кинодеревню, где проходили съемки фильма «Холоп»
Под Псковом сгорела кинодеревня, где проходили съемки «Холопа»
18 апреля 2025, 22:18

Фото: iStock/ Олег Копьёв

Пожар случился в деревне Новоржеского района Псковской области, где снимались кассовые российские фильмы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области в Телеграм-канале.
В последние годы на территории Псковской области снимали еще несколько отечественных фильмов, среди которых «Холоп», «Батальон», «Василиса», «Гоголь».

«Поджог — предположительная причина пожара. 18 апреля в главное управление МЧС России по Псковской области поступила информация о пожаре в кинодеревне», — уточнялось в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области подчеркнула, что огонь уничтожил 13 из 15 временных строений-декораций.

Отмечалось, что кинодеревня опахана по периметру и очищена от сухой травы. Во время проведения проверки по факту случившегося установили, что есть не менее трех очагов возникновения пожара. Причиной произошедшего может быть умышленный поджог.

«Сообщений о пожаре в подразделения пожарной охраны не поступало», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится доследственная проверка. Данные об инциденте передали правоохранителям.

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«Отдай мне мою силу»: американец увидел в отце инопланетянина и выпотрошил его
В США мужчина выпотрошил 74-летнего отца, приняв его за инопланетянина
18 апреля 2025, 21:01

Фото: iStock/ vchal

Американец убил своего пожилого отца, подумав, что тот являлся инопланетянином, сообщил портал Law&Crime.
Недавно полициейские Техаса задержали 39-летнего Хайме Адриана Контрераса, тело 74-летний отца которого нашли в своем доме в Эль-Пасо. По информации местного полицейского управления, Контрерас напал на родителя с молотком

«Отдай мне мою силу», — потребовал американец.

Мужчина полагал, что инопланетянин захватил тело его отца. В результате Контрерас перерезал отцу горло и выпотрошил его, пытаясь достать его внутренние органы.

Незадолго до случившегося пожилой отец нападавшего связывался с правоохранителями. Он заявлял, что его сын напал на него с молотком и «снова вел себя как сумасшедший». Полицейские отреагировали на сообщение, но закрыли дело, переговорив с обоими мужчинами и якобы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего «в порядке».

Известно, что в 2023 году Хайме бродил по району своего отца с обезглавленным кроликом, а в ином зафиксированном случае описано, что у него случился «срыв», когда он осознал, что отец — инопланетянин. В настоящее время Контрерас пребывает в окружной тюрьме под залогом в 2 млн долларов.

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Гранаты и взрывчатку обнаружили под снесённым гаражом в Москве
18 апреля 2025, 20:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Под снесённым гаражом в Москве обнаружили гранату и взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло в районе станции метро «Водный стадион». Несколько часов назад рабочие во время расчистки территории заметили две подозрительные сумки. Ранее на месте находки располагались гаражи, а недавно их снесли для дальнейшего облагораживания территории.

В одной из сумок находилось пять боевых гранат РГД-5, а во второй, по предварительным данным, тротиловые шашки.

На место обнаружения схрона оперативно прибыли снайперы, которые будут обезвреживать гранаты. Территория оцеплена.

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#граната
#взрывчатка
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В Брянске мужчину осудили на 22 года за сексуальные преступления против несовершеннолетних
В Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних
18 апреля 2025, 18:55

Фото: iStock/simpson33

В Брянске суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону, преступления имели место с 2019 по 2023 год. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно материалам дела, на момент начала преступлений девочкам было всего по десять лет. Мужчина пытался изнасиловать одну из потерпевших, а с другой регулярно обменивался порнографическими материалами через мессенджеры.

Суд квалифицировал действия осужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая статьи 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242 («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). В результате он был приговорён к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Челябинске правоохранители арестовали рецидивиста, который пытался зарезать 11-летнего ребенка.

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При обрыве фуникулера под Неаполем погибли четыре человека
18 апреля 2025, 18:16

Фото: iStock/ Diana Fitro

В Италии погибли четыре человека из-за обрушения фуникулера на горе Фаито, расположенной подле Неаполя, сообщил телеканал Sky News.
Уточнялось, что двое погибших являлись гражданами Великобритании. Единственный выживший мужчина, израильтянин, сейчас находится в критическом состоянии. По предварительным данным, фуникулера рухнул из-за обрыва троса.

Еще девятерых спасатели вытащили из другой кабины, застрявшей в воздухе у подножия горы. Их освободили во время тяжелой операции с применением страховочных ремней.

Инцидент произошел всего через неделю после того, как канатная дорога, популярная благодаря открывающимся с нее видам на вулкан Везувий и Неаполитанский залив, снова открылась в этом сезоне.

Председатель правления компании общественного транспорта EAV Умберто Де Грегорио назвал инцидент «трагедией» и объявил, что после случившегося канатная дорога будет закрыта «на долгое время».

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