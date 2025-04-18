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«Отдай мне мою силу»: американец увидел в отце инопланетянина и выпотрошил его

В США мужчина выпотрошил 74-летнего отца, приняв его за инопланетянина
Фото: iStock/ vchal

Фото: iStock/ vchal

Американец убил своего пожилого отца, подумав, что тот являлся инопланетянином, сообщил портал Law&Crime.
Недавно полициейские Техаса задержали 39-летнего Хайме Адриана Контрераса, тело 74-летний отца которого нашли в своем доме в Эль-Пасо. По информации местного полицейского управления, Контрерас напал на родителя с молотком

«Отдай мне мою силу», — потребовал американец.

Мужчина полагал, что инопланетянин захватил тело его отца. В результате Контрерас перерезал отцу горло и выпотрошил его, пытаясь достать его внутренние органы.

Незадолго до случившегося пожилой отец нападавшего связывался с правоохранителями. Он заявлял, что его сын напал на него с молотком и «снова вел себя как сумасшедший». Полицейские отреагировали на сообщение, но закрыли дело, переговорив с обоими мужчинами и якобы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего «в порядке».

Известно, что в 2023 году Хайме бродил по району своего отца с обезглавленным кроликом, а в ином зафиксированном случае описано, что у него случился «срыв», когда он осознал, что отец — инопланетянин. В настоящее время Контрерас пребывает в окружной тюрьме под залогом в 2 млн долларов.

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#инопланетяне
#убийство
#сша
#отец
#полицейские
#сын
Гранаты и взрывчатку обнаружили под снесённым гаражом в Москве
18 апреля 2025, 20:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Под снесённым гаражом в Москве обнаружили гранату и взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло в районе станции метро «Водный стадион». Несколько часов назад рабочие во время расчистки территории заметили две подозрительные сумки. Ранее на месте находки располагались гаражи, а недавно их снесли для дальнейшего облагораживания территории.

В одной из сумок находилось пять боевых гранат РГД-5, а во второй, по предварительным данным, тротиловые шашки.

На место обнаружения схрона оперативно прибыли снайперы, которые будут обезвреживать гранаты. Территория оцеплена.

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#граната
#взрывчатка
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В Брянске мужчину осудили на 22 года за сексуальные преступления против несовершеннолетних
В Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних
18 апреля 2025, 18:55

Фото: iStock/simpson33

В Брянске суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону, преступления имели место с 2019 по 2023 год. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно материалам дела, на момент начала преступлений девочкам было всего по десять лет. Мужчина пытался изнасиловать одну из потерпевших, а с другой регулярно обменивался порнографическими материалами через мессенджеры.

Суд квалифицировал действия осужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая статьи 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242 («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). В результате он был приговорён к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Челябинске правоохранители арестовали рецидивиста, который пытался зарезать 11-летнего ребенка.

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#труп
#изнасилование
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При обрыве фуникулера под Неаполем погибли четыре человека
18 апреля 2025, 18:16

Фото: iStock/ Diana Fitro

В Италии погибли четыре человека из-за обрушения фуникулера на горе Фаито, расположенной подле Неаполя, сообщил телеканал Sky News.
Уточнялось, что двое погибших являлись гражданами Великобритании. Единственный выживший мужчина, израильтянин, сейчас находится в критическом состоянии. По предварительным данным, фуникулера рухнул из-за обрыва троса.

Еще девятерых спасатели вытащили из другой кабины, застрявшей в воздухе у подножия горы. Их освободили во время тяжелой операции с применением страховочных ремней.

Инцидент произошел всего через неделю после того, как канатная дорога, популярная благодаря открывающимся с нее видам на вулкан Везувий и Неаполитанский залив, снова открылась в этом сезоне.

Председатель правления компании общественного транспорта EAV Умберто Де Грегорио назвал инцидент «трагедией» и объявил, что после случившегося канатная дорога будет закрыта «на долгое время».

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Три человека пострадали в ДТП с поездом в Дагестане
МВД: 3 человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с поездом в Дагестане
18 апреля 2025, 18:04

Фото: iStock/designbydx

В Кизлярском районе Дагестана произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Инцидент случился в пятницу, 8:30 по московскому времени, на железнодорожном переезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По информации пресс-службы МВД республики, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 100 выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Москва — Дербент».

В результате ДТП пострадали водитель и двое детей, которые были госпитализированы.

Полиция осуществляет расследование причин инцидента. Уточняются детали аварии и состояние пострадавших.

Ранее российская туристка Екатерина рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах.

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#мвд
#аварии
#происшествия
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Жителя Санкт-Петербурга, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали
Подозреваемого в срыве украшений к Пасхе в Санкт-Петербурге задержали на вокзале
18 апреля 2025, 17:52

Фото: iStock/ Diy13

Фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за украшений к Пасхе задержан на Московском вокзале Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ в Телеграм-канале.
«[Фигурант] доставлен к следователю для проведения следственных действий», — обратила внимание пресс-служба городского главка СК РФ.

Накануне, 13 апреля, в петербургском ЖК неизвестный гражданин сорвал украшения к Пасхе. Он убрал все из подъезда и сбросил икону — этим мужчина оскорбил чувства верующих. Рабочий действовал по поручению своего начальника, который незадолго до случившегося дал соответствующее указание. Но теперь того самого начальника задержали.

Уточнялось, что СК уже провел обыск в управляющей компании дома и у гражданина, который убрал украшения. Сейчас допрашивают жильцов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области врачи обнаружили пулю в груди 11-летнего мальчика, в которого три месяца назад выстрелил отец из травматического пистолета.

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