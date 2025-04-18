«Отдай мне мою силу»: американец увидел в отце инопланетянина и выпотрошил его

Фото: iStock/ vchal
Американец убил своего пожилого отца, подумав, что тот являлся инопланетянином, сообщил портал Law&Crime.
Недавно полициейские Техаса задержали 39-летнего Хайме Адриана Контрераса, тело 74-летний отца которого нашли в своем доме в Эль-Пасо. По информации местного полицейского управления, Контрерас напал на родителя с молотком
Мужчина полагал, что инопланетянин захватил тело его отца. В результате Контрерас перерезал отцу горло и выпотрошил его, пытаясь достать его внутренние органы.
Незадолго до случившегося пожилой отец нападавшего связывался с правоохранителями. Он заявлял, что его сын напал на него с молотком и «снова вел себя как сумасшедший». Полицейские отреагировали на сообщение, но закрыли дело, переговорив с обоими мужчинами и якобы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего «в порядке».
Известно, что в 2023 году Хайме бродил по району своего отца с обезглавленным кроликом, а в ином зафиксированном случае описано, что у него случился «срыв», когда он осознал, что отец — инопланетянин. В настоящее время Контрерас пребывает в окружной тюрьме под залогом в 2 млн долларов.
Читайте также:
В Брянске мужчину осудили на 22 года за сексуальные преступления против несовершеннолетних
При обрыве фуникулера под Неаполем погибли четыре человека
Три человека пострадали в ДТП с поездом в Дагестане
«Отдай мне мою силу», — потребовал американец.
Мужчина полагал, что инопланетянин захватил тело его отца. В результате Контрерас перерезал отцу горло и выпотрошил его, пытаясь достать его внутренние органы.
Незадолго до случившегося пожилой отец нападавшего связывался с правоохранителями. Он заявлял, что его сын напал на него с молотком и «снова вел себя как сумасшедший». Полицейские отреагировали на сообщение, но закрыли дело, переговорив с обоими мужчинами и якобы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего «в порядке».
Известно, что в 2023 году Хайме бродил по району своего отца с обезглавленным кроликом, а в ином зафиксированном случае описано, что у него случился «срыв», когда он осознал, что отец — инопланетянин. В настоящее время Контрерас пребывает в окружной тюрьме под залогом в 2 млн долларов.
Читайте также:
В Брянске мужчину осудили на 22 года за сексуальные преступления против несовершеннолетних
При обрыве фуникулера под Неаполем погибли четыре человека
Три человека пострадали в ДТП с поездом в Дагестане
Ольга Енгалычева