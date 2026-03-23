Бревно насмерть придавило 11-летнего ребёнка в Приморье
Бревно упало на 11-летнего мальчика и насмерть придавило его на территории города Арсеньев. Об этом в ночь на 23 марта сообщили в Telegram-канале «Следком Приморья».
Трагедия произошла рядом с лесообрабатывающим предприятием на Вокзальной улице. По версии следователей, неизвестные организовали складирование брёвен, не приняв мер для ограничения доступа посторонних к объекту.
Днем 22 марта ребёнок 2014 года рождения пытался залезть на штабель лесоматериала. Брёвна сдвинулись, и одно из них рухнуло на него. Школьник получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Они уже провели осмотр места происшествия. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за обеспечение безопасности на территории складирования.
