Британец два года хранил тело матери в морозилке ради ее пенсии
60-летний житель Уэльса Кристофер Филлипс два года хранил тело своей матери в морозильной камере, чтобы продолжать получать ее пенсию и пособия. Подробности приводит Metro.
Женщина умерла еще в 2023 году, однако сын не сообщил о ее смерти, а поместил тело в морозилку в их загородном доме. Все это время мужчина пользовался банковским счетом матери и сам жил на эти средства.
Тревогу забили врачи, которые заметили, что пожилая пациентка давно не приходила. В феврале 2026 года полицейские решили проверить ее и обнаружили тело в морозилке.
Британца арестовали на месте и отправили под стражу до июня. В суде он признал свою вину. Точную причину смерти пенсионерки пока не установили.
