Российская студентка с помощью школьницы и болгарки вскрыла чужой сейф
В Кирове задержали 20-летнюю студентку, которая вскрыла чужой сейф и похитила 20 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По версии следствия, 16-летней школьнице позвонил неизвестный и, представившись курьером интернет-магазина, попросил продиктовать код из СМС. Затем с ней связался якобы сотрудник ФСБ, запугал уголовным делом об отмывании денег и последствиями для родителей.
Чтобы избежать неприятностей, школьницу уговорили провести обыск в квартире по видеосвязи. Так мошенники обнаружили у нее дома 300 тысяч рублей, дорогие часы и сейф. Когда подросток не смогла его открыть, аферисты отправили к ней курьера.
Прибывшая девушка распилила сейф болгаркой и забрала содержимое. После ее ухода аферисты перестали выходить на связь со школьницей. Общий ущерб превысил 4 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
