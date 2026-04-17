Квартира россиянки превратилась в голубятню во время отпуска в Таиланде

17 апреля 2026, 16:13

Baza: Жительница Саратова увидела дома голубятню по возвращении из отпуска

Саратовчанка после двухмесячного отпуска в Таиланде вернулась в квартиру, превратившуюся в голубятню.





Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина уехала отдыхать, оставив окно неплотно закрытым. Сквозняк распахнул створку настежь, и птицы не замедлили воспользоваться бесхозным помещением.



За время отсутствия хозяйки голуби основательно «обжили» квартиру — испортили мебель, полы, синтезатор и книжные стеллажи, а также свили гнезда прямо в комнатах. Внутри помещения сейчас невозможно находиться из-за стойкого зловония и обилия помета.



Приводить жилье в порядок придется специалистам по химчистке и дезинфекции — услуги профессионалов обойдутся женщине в 20 тысяч рублей.



