Британец пережил клиничсескую смерть от передозировки наркотиков и описал состояние «по ту сторону»
19-летний молодой человек пережил клиническую смерть после передозировки наркотиками и рассказал о своих ощущениях в этот момент. Инцидент произошел дома на глазах у его несовершеннолетнего брата, который первым начал оказывать ему помощь, пишет британская газета Mirror.
По словам юноши, состояние, в котором он оказался после остановки жизненно важных функций, напоминало глубокий сон. Он описал пережитый опыт как состояние абсолютной пустоты: вокруг не было ни людей, ни пространства, при этом он не осознавал, что умер.
Передозировка привела к инсульту и остановке дыхания. Брат пострадавшего до приезда медиков проводил ему искусственное дыхание. Прибывшие специалисты ввели пациенту налоксон — препарат, применяемый при передозировке опиоидами, — после чего им удалось восстановить слабый пульс.
Молодой человек провел в коме около трех-четырех недель, а затем прошел продолжительную реабилитацию. После восстановления он отказался от тяжелых наркотиков, вернулся к обычной жизни и вновь смог работать. Сейчас, по данным издания, он трудится в местной закусочной.
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