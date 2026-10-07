Британец пережил клиничсескую смерть от передозировки наркотиков и описал состояние «по ту сторону»

07 октября 2026, 16:29

Mirror: мужчина пережил 15-минутную клиническую смерть и описал состояние

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

19-летний молодой человек пережил клиническую смерть после передозировки наркотиками и рассказал о своих ощущениях в этот момент. Инцидент произошел дома на глазах у его несовершеннолетнего брата, который первым начал оказывать ему помощь, пишет британская газета Mirror.