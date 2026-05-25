Житель США после клинической смерти рассказал о встрече с Иисусом
Житель США Гейб Пуаро заявил, что после падения с электроскейтборда пережил клиническую смерть. Он провел 18 дней в коме и встретился с Иисусом лицом к лицу. Об этом сообщает Daily Mirror.
Несчастный случай произошел в октябре 2021 года. Пуаро ехал без шлема и ударился головой. Врачи сомневались, что смогут спасти ему жизнь. Во время комы, как утверждает мужчина, его «засосало в рай», где он увидел Иисуса Христа. Пуаро описал его как человека ростом около 180–183 сантиметров, с более темной кожей, «ближе к ближневосточному». Волосы средней длины и слегка вьющиеся. Наиболее близким изображением Христа он назвал Туринскую плащаницу. При этом Пуаро отметил, что и она не вполне соответствует увиденному им облику.
Рай он описал как город, одновременно часть Бога. По словам американца, «дома, здания, памятники, библиотеки — они говорят о Нем. Книги в библиотеках: ты открываешь страницы, и Он — сама страница. Он — буквы, и это прекрасно». Мужчина добавил, что получил там представление о природе человеческих конфликтов. По его версии, демоны манипулируют нациями и президентами как марионетками.
