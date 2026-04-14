Жителя Якутии вернули к жизни после пяти часов клинической смерти
Якутские медики смогли вернуть к жизни мужчину, который почти замерз насмерть на улице. Об этом сообщили в пресс-службе Мирнинской центральной больницы.
Пострадавший возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения, сел на скамейку и уснул. Однако температура воздуха была -20 °C. Прохожие обнаружили мужчину без сознания и незамедлительно вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики диагностировали клиническую смерть, вызванную сильным переохлаждением. Несмотря на критичность ситуации, пациента оперативно доставили в приемный покой и начали реанимационные мероприятия, в том числе процедуру постепенного отогревания тела.
Как уточнили в больнице, медленное повышение температуры позволяет избежать повреждения мелких сосудов и минимизировать риски осложнений. Процесс согревания длился четыре часа и завершился успешно: после появления первых признаков активности сердца возобновился кровоток, а внутренние органы начали получать питание.
В общей сложности с момента фиксации клинической смерти до полного возвращения пациента к жизни прошло пять часов 34 минуты. На следующий день мужчина пришел в сознание, и врачи отпустили его домой под амбулаторное наблюдение.
