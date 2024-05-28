Британец случайно убил россиянина, который приставал к его жене в Таиланде

Фото: iStock/sornwut tubtawee
В Паттайе британец случайно убил россиянина, который приставал к его жене. Об этом пишет Pattaya News.
Согласно сообщению, в ночь на 27 мая на вилле View Point Village в Бангламунге россиянин начал приставать к женщине, которая пришла на мероприятие с мужем, хотя сам был с дамой. Тогда супруг вступился за свою жену и ударил российского обидчика в лицо. После этого пара покинула праздник.
Житель России после удара упал и сильно ударился головой о бетонный пол.
Британца задержали. Он уверяет, что не знал о последствиях удара. Ему уже предъявлено обвинение по причинению смерти по неосторожности.
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Житель России после удара упал и сильно ударился головой о бетонный пол.
«Прибывшим на место происшествия медикам удалось привести россиянина в сознание, и он был доставлен в больницу, однако позже скончался в больнице от полученной травмы», – говорится в статье.
Британца задержали. Он уверяет, что не знал о последствиях удара. Ему уже предъявлено обвинение по причинению смерти по неосторожности.
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Элина Позднякова