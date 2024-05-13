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Уроженец Центральной Азии: кто и зачем убил астраханцев отравленными наркотиками

Подозреваемый в сбыте отравленных наркотиков в Астрахани арестован: что известно
13 мая 2024, 18:25
Фото: iStock/Tashatuvango

Фото: iStock/Tashatuvango

В Астрахани произошло массовое отравление наркотическим веществом. В местную больницу были доставлены более 20-ти человек, также есть случаи с летальным исходом. О том, кто причастен к смерти астраханцев и где они раздобыли отравленное вещество, расскажет редакция «Радио 1».



В Астрахани произошло массовое отравление


С 8 мая в больницу Астрахани стали поступать пациенты с признаками отравления. Позже выяснилось, что все они употребили одно и то же наркотическое вещество – метадон. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что синтетические вещества распространялись в городе посредством закладок, а сам наркошоп работал в одном из популярных мессенджеров.

Отравление метадоном в Астрахани: жертвы


9 мая в Астрахани пять человек скончались от употребления неизвестного наркотического вещества, 14 человек попали в больницу с отравлением. Позже жертвами отравления стали еще трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, общее число пострадавших увеличилось до 27. Тело молодой девушки было найдено в квартире, где она проживала. Вторая жертва отравления наркотическим веществом была обнаружена в подъезде жилого дома. Погибшая училась в медицинском колледже.

Родственники третьего погибшего мужчины рассказали, что он часто употреблял наркотические вещества. Известно, что он прежде был неоднократно судим.


«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками
«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками

По делу об отравлении в Астрахани задержан иностранец


К массовому отравлению жителей Астрахани может быть причастен уроженец одной из стран Центральной Азии, его подозревают в сбыте наркотических веществ, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области. В настоящее время он находится под арестом.


В Астрахани полицейские изъяли более тысячи доз наркотика


В Астрахани правоохранители изъяли более тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном в рамках расследования уголовного дела об отравлении наркотиками. Всего оперативники обнаружили 295 закладок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к распространению наркотиков.

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#наркотики
В Анталье погиб россиянин
В Анталье погиб россиянин, его тело нашли в реке
13 мая 2024, 17:59

Фото: istockphoto/9parusnikov

В понедельник в турецкой провинции Анталья было обнаружено тело гражданина РФ, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.
По данным жандармерии города Аланья, 13 мая тело российского гражданина 1987 года рождения было найдено в реке Дим. В связи с этим инцидентом проводятся оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Дипмиссия отметила, что они следят за развитием событий и готовы оказать содействие родственникам погибшего, включая помощь в оформлении необходимых документов.

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Беспилотник ВСУ врезался в дом в Белгороде, но не взорвался
13 мая 2024, 17:52

Фото: iStock/rancho_runner

Украинская сторона атаковала дроном-камикадзе ещё один многоэтажный дом в Белгороде, однако беспилотник не сдетонировал. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Юности нашли серый беспилотник. Он врезался в здание, однако не сдетонировал и упал. По предварительным данным, атака была осуществлена украинским дроном DARTS, который имеет двухметровый размах крыльев.

Уточняется, что дом сильно не пострадал. Место обнаружения беспилотника было оцеплено, после чего сотрудники спецслужб вывезли его. Официально данную информацию не подтверждали.

Напомним, ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. По данным Минобороны РФ, атака была произведена из РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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В Сергиевом Посаде ребёнок нашёл гранату времён ВОВ
13 мая 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен рядом с частным домом в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В подмосковную единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился житель Сергиево-Посадского округа. Он рассказал, что его ребёнок обнаружил рядом с их частным домом взрывоопасный предмет», — говорится в сообщении.
На место вызова немедленно выехали сотрудники экстренных служб округа. Специалисты определили, что обнаруженный боеприпас является гранатой времён ВОВ. Взрывотехники поместили опасную находку в специальный контейнер, перевезли на полигон и там обезвредили с полным соблюдением техники безопасности.

Ранее сообщалось, что на полях у двух деревень Можайского округа было обнаружено 15 боеприпасов времён ВОВ — артиллерийский снаряд и 14 ручных гранат.

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В Талдомском округе на дорогу упало дерево
13 мая 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Дерево упало на дорогу, пролегающую между ж/д станцией Вербилки и одноимённым рабочим посёлком Талдомского городского округа, препятствие с пути убрали сотрудники Талдомского лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Об упавшем на дорогу дереве в лесничество сообщили местные жители: после их звонка сотрудники лесничества прибыли на место происшествия за пятнадцать минут. Они увидели, что дерево полностью перекрыло одну из полос движения, что создавало трудности при проезде и повышало риск ДТП», — говорится в сообщении.
Лесничие распилили ствол и убрали его части с проезжей части, вся работа по освобождению проезжей части заняла около получаса.

В подмосковном Комлесхозе подчеркнули, что попытка самостоятельно распилить упавшее дерево является нарушением правил, такое самоуправство грозит штрафом, поэтому самое правильное в случае проблем с деревьями — обращаться к лесничим.

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Русская бомба, HAMMER или «Точка-У»: фейки ВСУ и что на самом деле разрушило дом в Белгороде
В Белгороде в результате атаки ВСУ обрушился подъезд: что известно, жертвы
13 мая 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд, под завалами которого находились люди. Что ВСУ применили для удара по мирным гражданам и как пытались обвинить Россию, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ ударили по жилому дому в Белгороде


В Минобороны РФ удар ВСУ по жилым кварталам города Белгорода назвали террористической атакой. По информации ведомства, ВСУ осуществили атаку около 11:40 по мск с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
В министерстве также пояснили, что жилой дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У», которую удалось сбить российской ПВО.

По многоэтажному дому в Белгороде ударили «снизу»


Авторы телеграм-канала «Рыбарь» писали, что взрыв в многоквартирном доме в Белгороде произошел снизу. Обозреватели канала настаивают на версии, что удар по дому в Белгороде был произведен украинской авиацией из района в Сумской области. По их мнению, ВСУ ударили по дому управляемой авиабомбой AASM HAMMER французского производства из воздушного пространства Ахтырского района Сумской области. Самолеты противника якобы наблюдали при заходе на удар, а также по возвращении.

По информации портала, целью удара ВСУ мог быть торговый центр «Луч», который находится недалеко от дома, по которому был нанесен удар. Однако Минобороны РФ подобных версий не озвучивало.

Фейки о подрыве дома в Белгороде


Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что подрыв дома в Белгороде был осуществлен изнутри. Вероятно, таким образом Украина пытается отвергнуть свою причастность к произошедшему, уверены авторы телеграм-канала «Война с фейками».

«По информации Минобороны РФ, найденные осколки подтверждают, что ВСУ ударили по дому «Точкой-У». ЦИПсО ссылается на то, что на видео не видно самой ракеты, попавшей в дом, а значит, взрыв был произведен изнутри. На самом деле съемка велась с противоположной стороны дома. Это отчетливо видно на карте», — говорится в публикации.

В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду
В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду


Фейки о сходе ФАБ на жилой дом в Белгороде


Украинская сторона распространяет еще одну версию произошедшего в Белгороде. Авторы ряда порталов опубликовали посты о том, что обрушение дома в Белгороде якобы произошло по вине российской стороны, оно вызвано попаданием ракеты ПВО или ФАБ. Однако телеграм-канал «Война с фейками» отрицает вероятность такого развития событий.
«ПВО просто не могла бы привести к разрушениям такого масштаба. Бомба также не могла стать причиной таких повреждений, так как удар на дом явно пришелся не сверху. Украинская пропаганда меж тем активно радуется атаке», — уверены авторы портала.

ВСУ ударили по многоэтажному дому в Белгороде: жертвы


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в регионе 19 человек погибли, 27 человек получили ранения, в их числе дети.

Как отреагировал Запад на обстрел дома в Белгороде


Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Так он отреагировал на известия об очередной атаке ВСУ на мирных граждан.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — лаконично заявил Хак.

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#пво
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В Астане вынесли приговор Бишимбаеву
Экс-министра Казахстана Бишибаева приговорили к 24 годам за убийство супруги
13 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/sakhorn38

В суде Астаны был огласили приговор по уголовному делу, связанному с убийством Салтанат Нукеновой и укрывательством со стороны Бахытжана Байжанова. После совещания судьи и присяжных, которое началось утром 13 мая, судья Айжан Кульбаева вынесла решение.
Куандыку Бишимбаеву было назначено 24 года лишения свободы в учреждении максимальной безопасности: 7 лет по статье об истязаниях и 20 лет за убийство, с учетом частичного сложения сроков.

Бахытжану Байжанову было назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания на «общем режиме».

Процесс по этому делу, включающий в себя обвинения бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, начался 11 марта 2024 года. Процесс проводился с участием присяжных заседателей и транслировался в прямом эфире.

В своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших по неосторожности к смерти его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов не признавал себя виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.

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#убийство
#супруги
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В Петербурге СОБР через крышу проник в квартиру наркосбытчиков
13 мая 2024, 14:57

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали наркосбытчиков, проникнув в квартиру через крышу в окно. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
«Задержали 28-летнего администратора интернет-магазина, жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, двоих оптовых закладчиков зелья, 41-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, а также 37-летнюю розничную закладчицу», – говорится в сообщении.

При обыске у задержанных обнаружили несколько готовых к закладке доз наркотических средств. При этом в городе Ломоносове в гараже одного из злоумышленников нашли ещё 200 граммов метадона, а также электронные весы и упаковочный материал.

По данному факту возбуждены уголовные дела, а также выявлена причастность преступной группы к серии «закладок» по всей области. Всех подозреваемых задержали.

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#девочка
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Трактор упал с 25 этажа на машину в российском городе
Кировские школьники скинули пластмассовый трактор с 25 этажа и разбили машину
13 мая 2024, 14:37

Фото: istockphoto / conejota

В Кирове школьники скинули с 25 этажа игрушечный пластмассовый трактор и разбили припаркованную машину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 12-летний школьник со своим другом хотел снять видео для соцсетей. Они сбросили игрушку вниз прямо на стоящую у подъезда Kia. У автомобиля разбита крыша и стекло.

Ребята выложили видео в соцсетях. С помощью него их удалось быстро найти. Владелец выставил родителям мальчиков счет за ремонт на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крыша
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«Вопреки ее воле»: В российском городе квартиру инвалида захватили родственники
Жители Нижнего Тагила захватили квартиру родственницы-инвалида
13 мая 2024, 14:15

Фото: istockphoto / Zigmunds Dizgalvis

В Нижнем Тагиле квартиру женщины-инвалида второй группы заняли родственники. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Приютив их у себя на время, женщина больше не могла от них избавиться. Жалобы россиянки они игнорировали. Собственница обратилась в прокуратуру. Проверка подтвердила, что жилье принадлежит пострадавшей. Суд встал на её защиту.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, которые угрозами заставили его съехать из коммуналки. Они заселились в соседнюю комнату в августе 2023 года. С помощью угроз и применением насилия они выселили мужчину и ещё одного соседа из жилища на Малом проспекте.

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