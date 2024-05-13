Уроженец Центральной Азии: кто и зачем убил астраханцев отравленными наркотиками

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В Астрахани произошло массовое отравление наркотическим веществом. В местную больницу были доставлены более 20-ти человек, также есть случаи с летальным исходом. О том, кто причастен к смерти астраханцев и где они раздобыли отравленное вещество, расскажет редакция «Радио 1».
В Астрахани произошло массовое отравление
С 8 мая в больницу Астрахани стали поступать пациенты с признаками отравления. Позже выяснилось, что все они употребили одно и то же наркотическое вещество – метадон. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что синтетические вещества распространялись в городе посредством закладок, а сам наркошоп работал в одном из популярных мессенджеров.
Отравление метадоном в Астрахани: жертвы
9 мая в Астрахани пять человек скончались от употребления неизвестного наркотического вещества, 14 человек попали в больницу с отравлением. Позже жертвами отравления стали еще трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, общее число пострадавших увеличилось до 27. Тело молодой девушки было найдено в квартире, где она проживала. Вторая жертва отравления наркотическим веществом была обнаружена в подъезде жилого дома. Погибшая училась в медицинском колледже.
Родственники третьего погибшего мужчины рассказали, что он часто употреблял наркотические вещества. Известно, что он прежде был неоднократно судим.
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По делу об отравлении в Астрахани задержан иностранец
К массовому отравлению жителей Астрахани может быть причастен уроженец одной из стран Центральной Азии, его подозревают в сбыте наркотических веществ, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области. В настоящее время он находится под арестом.
В Астрахани полицейские изъяли более тысячи доз наркотика
В Астрахани правоохранители изъяли более тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном в рамках расследования уголовного дела об отравлении наркотиками. Всего оперативники обнаружили 295 закладок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к распространению наркотиков.
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Анастасия Хохлова