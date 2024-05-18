Мужчина с ножом убил жену и ранил ребёнка в Норильске

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В Норильске мужчина с ножом убил жену и ранил ребёнка в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл во дворе одного из домов города. Мужчина, вооружённый ножом, зарезал свою жену, после чего ударил в шею 12-летнего сына. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, он находится в реанимации.
Также в результате нападения пострадал мужчина, который попытался заступиться за мать с ребёнком.
Полицейские оперативно задержали нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Москве подросток жестоко расправился с домработницей. Во время ссоры с 66-летней женщиной 16-летний парень нанёс ей 23 ножевых ранения и как минимум один раз ударил битой. Пострадавшая скончалась на месте.
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Также в результате нападения пострадал мужчина, который попытался заступиться за мать с ребёнком.
Полицейские оперативно задержали нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Москве подросток жестоко расправился с домработницей. Во время ссоры с 66-летней женщиной 16-летний парень нанёс ей 23 ножевых ранения и как минимум один раз ударил битой. Пострадавшая скончалась на месте.
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Анастасия Чинкова