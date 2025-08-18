«Личное покаяние»: Священник назвал причину череды неудач Филиппа Киркорова

18 августа 2025, 19:29

Священник посоветовал Киркорову покаяться, чтобы избавиться от неудач

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Череда негативных событий в жизни Филиппа Киркорова может быть связана с его богохульными действиями, включая скандальные «танцы на кресте». Такое предположение высказал иерей Фёдор Лукьянов, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.





В беседе с «NEWS.ru» Лукьянов заявил, что Киркоров может избавиться от своих бед, если искренне раскается и присоединится к православной церкви.

«Он должен принести личное покаяние, если он этого ещё не сделал, потому что это естественно, если человек ошибается, оступается, он должен примириться с Богом. Такие грехи обязательно должны быть исповедованы и ни в коем случае не должны повторяться. Через творчество не должно быть пропаганды таких вещей, — отметил священник.