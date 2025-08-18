Клиент «девушек по вызову» попал под уголовное дело из-за импотенции и ложного доноса

18 августа 2025, 19:53

Против клиента «девушек по вызову» завели уголовное дело из-за ложного доноса

Фото: iStock/Tero Vesalainen

50-летний петербуржец, якобы потративший 190 тысяч рублей на интим-услуги, сам оказался на скамье подсудимых из-за ложного доноса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.