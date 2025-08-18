Клиент «девушек по вызову» попал под уголовное дело из-за импотенции и ложного доноса
50-летний петербуржец, якобы потративший 190 тысяч рублей на интим-услуги, сам оказался на скамье подсудимых из-за ложного доноса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
7 марта этого года мужчина решил воспользоваться услугами секс-работницы через интернет. Несмотря на усилия одной, а затем трех девушек, ожидаемый результат не был достигнут.
По данным следствия, клиент перевел им значительную сумму, включая 100 тысяч рублей, взятых в кредит. Через неделю он обратился в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные оформили на него заем без его ведома.
Однако у «девушек по вызову» сохранились все переписки и финансовые документы, подтверждающие договоренности. Петербуржцу грозит ответственность за заведомо ложное сообщение о тяжком преступлении. Окончательное решение по делу будет вынесено судом позднее.
