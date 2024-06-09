Британия сообщила о нападении на судно вблизи Йемена

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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании сообщили в социальной сети X о нападении на судно недалеко от побережья Йемена.
Отмечается, что капитан судна проинформировал руководство об инциденте в 150 километрах к юго-востоку от порта Аден.
Произошедшее классифицировано как атака, проводится расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной деятельности.
Ранее, 2 июня, Вооруженные силы (ВС) США в ходе столкновениями с йеменскими хуситскими ополченцами движения «Ансар Аллах» в Красном море уничтожили беспилотный летательный аппарат и две ракеты.
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Произошедшее классифицировано как атака, проводится расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной деятельности.
Ранее, 2 июня, Вооруженные силы (ВС) США в ходе столкновениями с йеменскими хуситскими ополченцами движения «Ансар Аллах» в Красном море уничтожили беспилотный летательный аппарат и две ракеты.
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Александр Климов