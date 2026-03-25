Женщина чуть не погибла из-за инъекций для похудения и алкоголя

25 марта 2026, 10:41

Daily Mirror: Британке удалили желчный пузырь после инъекций для снижения веса

Жительница Великобритании Тэмми Даунинг столкнулась с серьезными проблемами после смешивания препарата для похудения и алкоголя. Об этом пишет Daily Mirror.





Женщина сделала инъекции для снижения веса, но спустя две недели потеряла сознание и перестала дышать. Родственники провели реанимацию до приезда врачей.



Медики предположили, что сочетание лекарства и алкоголя усилило побочные эффекты. Несмотря на это, Даунинг решила попробовать другой препарат, но вскоре столкнулась с новыми проблемами. В результате сильных болей ей удалили желчный пузырь.





«Я бы лучше осталась с лишним весом, чем снова рисковала жизнью из-за этих препаратов», — отметила она.