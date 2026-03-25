Достижения.рф

Мошенники запугали российскую школьницу и заставили покинуть родной регион

Обманутую мошенниками иркутскую школьницу сняли с поезда под Красноярском
Фото: iStock/Serjio74

В Красноярском крае пресекли очередную попытку мошенников обмануть несовершеннолетнюю. Об этом сообщила транспортная полиция Сибири в своем телеграм-канале.



Одиннадцатикласснице из Иркутской области позвонили неизвестные, которые, представившись правоохранителями, выведали ее паспортные данные и начали угрожать уголовным делом. Подростка обвинили в финансировании запрещенных организаций и госизмене.

Затем аферисты предложили девочке «реабилитацию» в виде работы внештатным сотрудником спецслужб и убедили покинуть родной регион для выполнения задания. Злоумышленники перевели ей деньги на билет и новую одежду.

Родителям школьница сказала, что собирается к подруге, а сама направилась в Кузбасс, постоянно отчитываясь перед куратором. Вскоре пострадавшую сняли с поезда и вернули семье.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0