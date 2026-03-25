Россиянин поджег дом с пятью детьми после ссоры с женой
38-летнего жителя Томской области арестовали за поджог собственного дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в марте в селе Берлинка Зырянского района. Пьяный мужчина поссорился со своей женой, которая выражала недовольство тем, что он злоупотребляет алкоголем.
На этой почве россиянин решил расправиться со всей своей семьей. Он поджег на веранде легковоспламеняющийся материал и бросил его под входную дверь, после чего ушел. В этот момент в доме находились его жена и пятеро детей, четверо из которых — несовершеннолетние. К счастью, семья вовремя потушила огонь и спаслась.
Уголовное дело возбудили о покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью. В настоящий момент фигурант содержится под стражей, все точные причины и обстоятельства выясняются.
Читайте также: