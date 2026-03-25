Житель Кемерова скончался после лечения в частной клинике, лицом которой был Гуф
В частной клинике Кемерова «Свобода» скончался 37-летний пациент при введении психотропных препаратов. После чего задержали бывшего главного врача и директора медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Кузбасса.
По данным VSE42.RU, в сети клиник, которые есть в разных городах России и за границей, медики оказывали платные услуги. Кроме того, там применяли психотропные препараты без соответствующей лицензии. В результате чего в августе 2025 года там погиб 37-летний мужчина. А в декабре экстренно госпитализировали ещё одного.
«В период с февраля по март 2026 года директор медицинского учреждения заключил 11 договоров на оказание аналогичных медицинских услуг с применением психотропных веществ, включая договор с несовершеннолетним», — приводит данные СК «Сiбдепо».
При обыске в клинике изъяли лекарственные препараты и документы. Кроме того, следователи обнаружили и изъяли ампулы, содержащие психотропные вещества, предназначенные для последующего незаконного сбыта.
Бывшего главного врача и директора медучреждения задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются.
Известно, что лицом клиники был репер Гуф. После обысков и задержаний он объявил о прекращении любых отношений с учреждением.