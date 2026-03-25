Житель Кемерова скончался после лечения в частной клинике, лицом которой был Гуф

25 марта 2026, 10:12

В частной клинике Кемерова «Свобода» скончался 37-летний пациент при введении психотропных препаратов. После чего задержали бывшего главного врача и директора медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Кузбасса.





По данным VSE42.RU, в сети клиник, которые есть в разных городах России и за границей, медики оказывали платные услуги. Кроме того, там применяли психотропные препараты без соответствующей лицензии. В результате чего в августе 2025 года там погиб 37-летний мужчина. А в декабре экстренно госпитализировали ещё одного.





«В период с февраля по март 2026 года директор медицинского учреждения заключил 11 договоров на оказание аналогичных медицинских услуг с применением психотропных веществ, включая договор с несовершеннолетним», — приводит данные СК «Сiбдепо».