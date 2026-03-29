29 марта 2026, 18:10

«МК»: Женщина напала на сотрудницу ветклиники в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошёл инцидент с нападением на сотрудницу ветеринарной клиники. Об этом сообщает МК-Урал.





По информации издания, происшествие случилось в заведении «Три кота». Поводом для конфликта стало недовольство посетительницы, она утверждала, что её собаке, привезённой из Черноисточинска, отказались сделать укол. Администратор пояснила, что подобные процедуры не проводятся без предварительного осмотра животного.



После этого женщина начала вести себя агрессивно — она набросилась на сотрудницу, оскорбляла её и нанесла несколько ударов по голове. Кроме того, нападавшая требовала перевести ей 500 рублей. Попытки сопровождавшей её знакомой успокоить ситуацию успеха не принесли.

