Поезд протаранил авто с людьми в российском регионе

В Рязанской области поезд протаранил Renault Duster, два человека погибли
Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с пассажирским поездом в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в своем канале в мессенджере Max.



Смертельная авария произошла 29 марта в 10:50 мск на железнодорожном переезде 281-го километра Раненбургской дистанции пути в Милославском районе. Водитель Renault Duster выехал перед приближающимся составом №46 Тамбов — Москва, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не смог. Водитель и пассажир кроссовера скончались на месте от несовместимых с жизнью травм.

Схода подвижного состава не произошло. В Юго-Восточной железной дороге уточнили, что происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов. Мичуринская транспортная прокуратура организовала проверку.

Лидия Пономарева

