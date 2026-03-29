Школьница-дроперша обманула пенсионерок на миллионы рублей в Петербурге

МВД: Школьница-дроперша обманула 2 пенсионерок почти на 2 млн руб в Петербурге
Фото: istockphoto/Yingko

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 16-летнюю школьницу, подозреваемую в участии в мошеннической схеме с ущербом почти в два миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.



По данным полиции, 24-25 марта в дежурные части обратились две пожилые жительницы города — 74 и 94 лет. Одна из них передала мошенникам более 925 тысяч рублей под предлогом «декларирования», вторая лишилась 970 тысяч рублей. По обоим случаям возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

28 марта сотрудники полиции задержали подозреваемую в городе Обнинске Калужской области. Следствие считает, что девушка выполняла роль дропера — посредника, через которого проходили денежные средства.

После задержания ее доставили в Санкт-Петербург для проведения дальнейших следственных действий.

Никита Кротов

