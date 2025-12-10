Британка отомстила за выселение из мотеля и обвинила невиновных в изнасиловании
В Британии женщина получила 18 месяцев тюрьмы за ложное обвинение в групповом изнасиловании после выселения из мотеля. Её заявления разрушили жизни трёх невиновных людей, один из которых не пережил произошедшего.
Как сообщает Leicester Mercury, 24-летняя Хлоя Мэй жила в мотеле «Джейлетс» в Хатерне, где нанесла ущерб на 450 евро, за что ее выселили. В ответ она заявила в полицию, что менеджер и двое постояльцев изнасиловали её. Всех подозреваемых арестовали, хотя позднее доказательств не нашли.
Через несколько месяцев Мэй призналась, что всё выдумала. К этому времени у пострадавших уже разрушились судьбы: менеджер потеряла работу, семью и начала пить, другой мужчина умер от потрясения.
Адвокат просил учесть, что Мэй — мать маленького ребёнка, но суд признал её поступок слишком тяжким. Девушка так и не выразила раскаяния. В итоге ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
