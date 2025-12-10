Британка отомстила за выселение из мотеля и обвинила невиновных в изнасиловании

10 декабря 2025, 09:13

Фото: iStock/Motortion

В Британии женщина получила 18 месяцев тюрьмы за ложное обвинение в групповом изнасиловании после выселения из мотеля. Её заявления разрушили жизни трёх невиновных людей, один из которых не пережил произошедшего.