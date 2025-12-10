Посудомойку Кадетского корпуса пыталась сделать несовершеннолетнего террористом
Посудомойку Кадетского корпуса СК России Александру Житенко, по версии следствия вовлекавшую несовершеннолетнего кадета в деятельность проукраинской террористической организации, отправят под суд. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, Житенко вступила в запрещённую в России террористическую структуру и вела с одним из учеников доверительные беседы, во время которых формировала у него негативное отношение к участникам СВО и сотрудникам силовых ведомств. Следователи считают, что именно она начала радикализацию подростка и целенаправленно влияла на его взгляды.
В обвинении указано, что женщина демонстрировала ребёнку символику «Легиона “Свобода России”» и распространяла его пропаганду. Следствие полагает, что действия Житенко привели к фактическому вовлечению кадета в деятельность террористической организации. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
