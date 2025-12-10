Посудомойку Кадетского корпуса пыталась сделать несовершеннолетнего террористом

10 декабря 2025, 08:22

Фото: iStock/Zolnierek

Посудомойку Кадетского корпуса СК России Александру Житенко, по версии следствия вовлекавшую несовершеннолетнего кадета в деятельность проукраинской террористической организации, отправят под суд. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает «Коммерсантъ».