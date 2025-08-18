Британка случайно родила дочь в туалете канадского отеля, не зная о беременности

18 августа 2025, 11:03

Фото: iStock/romrodinka

Хелен Грин из Бристоля (Юго-Западная Англия) пережила роды во время отпуска в Канаде. Как сообщает Daily Mail, 45-летняя женщина, не подозревавшая о своей беременности, родила здоровую девочку прямо в туалете отеля.