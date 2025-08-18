Британка случайно родила дочь в туалете канадского отеля, не зная о беременности
Хелен Грин из Бристоля (Юго-Западная Англия) пережила роды во время отпуска в Канаде. Как сообщает Daily Mail, 45-летняя женщина, не подозревавшая о своей беременности, родила здоровую девочку прямо в туалете отеля.
Семья Грин отправилась в десятидневное путешествие по Канаде, когда у Хелен начались сильные боли в животе. Оказалось, что она находилась на девятом месяце так называемой «скрытой беременности» — состояния, при котором женщина не осознает своего положения до самых родов. По словам супруга Майкла, всё произошло настолько быстро, что они даже не сразу поняли пол ребенка.
Из-за необходимости оформления документов для новорождённой Оливии семье пришлось задержаться в Канаде, что обошлось им в дополнительные 9 тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей). Большую часть расходов, вероятно, покроет страховка.
Несмотря на неожиданные обстоятельства, Грины смогли продолжить отпуск: они посетили Ниагарский водопад и даже поднялись на смотровую площадку CN Tower с четырёхдневной дочерью на руках.
